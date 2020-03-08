У Дніпрі біля квіткових магазинів вишикувалися величезні черги. Відео

У неділю, 8 березня, в Дніпрі в різних частинах міста були помічені величезні черги чоловіків у квіткових магазинів.

Так, на вулиці Панікахи на ж/м Тополя з самого ранку чоловіки вишикувалися у величезну чергу до квіткового кіоску. Про це повідомили в Telegram- каналі Х**вий Дніпра (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією місцевих жителів, це традиційний спосіб проведення часу чоловіків вранці 8 березня.

"І ось він цей день в році ... Я не знаю, як це все назвати. Цілий тиждень був (щоб купити квіти – ред.)", - коментує величезну чергу один з очевидців.

Як повідомляє Інформатор, багато чоловіків зізнавалися, що дарують квіти найчастіше на свята, а не просто так. Більшість тих, хто стояв у чергах купували квіти дружинам і мамам, рідше - подругам або колегам. Середня ціна тюльпана в цей день становила 35 гривень.

У квіткових магазинів Дніпра небувалий ажіотаж Інформатор

У квіткових магазинів Дніпра небувалий ажіотаж Інформатор

У квіткових магазинів Дніпра небувалий ажіотаж Інформатор

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