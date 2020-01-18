У Дніпрі біля автовокзалу знайшли людський череп. Фото 18+

У суботу, 18 січня, в Дніпрі біля парку Пам'яті і Примирення навпроти автовокзалу чоловік натрапив на людські останки.

Чоловік проходив біля схилу по тротуару і помітив, що в землі лежить предмет схожий на череп. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце відразу ж направили екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативну групу. Виявилося, що останки дійсно належать людині. Там було виявлено частину черепа і нижню щелепу.

Фрагменти доставлять в бюро судово-медичної експертизи, де і з'ясують, кому вони могли належати і скільки часу останки пробули в землі.

У парку виявили людський череп Інформатор

У парку виявили людський череп Інформатор

У парку виявили людський череп Інформатор

Згідно історичних заміток, раніше на місці парку був цвинтар. Він виник в кінці 18 століття, тому не виключено, що останки лежать тут приблизно з цього часу. Також є версія, що ці останки можуть мати відношення до часів Кримської війни.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області виявили тіло чоловіка, що не подає ознак життя. Його з чисельними гематомами і ампутованою ногою витягли з річки.

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