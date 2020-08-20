У Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка. Фото і прикмети

У травні 2019 року в Дніпрі безвісти зник Святослав Шевченко.

В останній раз чоловіка бачили в мотелі "Транзит". З того часу його місцезнаходження невідоме, повідомляє Інформатор.

Був одягнений у джинси, спортивну чорну кофту, взутий у кросівки Adidas.

Прикмети: русяве волосся, зелені очі, невисокий, борідка.

Інформатор У Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка

Якщо Ви знаєте, де може перебувати зниклий Святослав Шевченко, повідомте про це за номером: (050) 224-30-03.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі розшукують зниклу безвісти 19-річну дівчину.