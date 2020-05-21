У Дніпрі безвісти зникла молода дівчина. Фото

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 21-річну Ірину Савицьку.

16 травня дівчина пішла на овочебазу, але додому так і не повернулася. З того часу вона не виходила на зв'язок з рідними, повідомляє Інформатор.

Містянка проживає в Шевченківському районі на вулиці 152-ї дивізії. Також відомо, що вона страждає на психічні розлади.

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Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Ірини, поліція просить повідомити на лінію "102" або за номером: (097) 240-07-97.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують чоловіка з втратою пам'яті. Він зник в районі селища Божедарівка 15 травня.