У Дніпрі без світла залишаться два райони: адреси

У понеділок, 9 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
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Світла не буде за наступними адресами:
Індустріальний район:
вул. Єнісейська, 1;
вул. Вяземская, 1 - 39;
вул. Вологодська, 1 - 10а;
вул. Калинова, 28 - 62;
вул. Оболонська, 2 - 47;
вул. Решетилівська, 5 - 18, 33;
вул. Лисичанська, 1 - 32;
вул. Софії Ковалевської, 17 - 72;
вул. Срібна, 1 - 32;
вул. Хабаровська, 24 - 52;
вул Богдана Хмельницького, 27;
просп. Петра Калнишевського, 45, 47, 47а.
Самарський район:
вул. 20-річчя Перемоги, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55К, 55д;
вул. Агнії Барто, 12;
вул. Жовтоводська, 1 - 27, 2 - 26;
вул. Наставників, 1 - 33, 2 - 36;
вул. Пролісків, 1;
вул. Томська, 1, 2 - 60, 5, 7, 9 - 57а, 61;
пер. Томський, 1 - 19, 2 - 6.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Апостолово Дніпропетровської області у цілої родини з симптомами ГРВІ запідозрили коронавірус після повернення батька з Італії, де бушує захворювання.
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