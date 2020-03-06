У Дніпрі без світла залишаться два райони: адреси

У понеділок, 9 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла www.6264.com.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

вул. Єнісейська, 1;

вул. Вяземская, 1 - 39;

вул. Вологодська, 1 - 10а;

вул. Калинова, 28 - 62;

вул. Оболонська, 2 - 47;

вул. Решетилівська, 5 - 18, 33;

вул. Лисичанська, 1 - 32;

вул. Софії Ковалевської, 17 - 72;

вул. Срібна, 1 - 32;

вул. Хабаровська, 24 - 52;

вул Богдана Хмельницького, 27;

просп. Петра Калнишевського, 45, 47, 47а.

Самарський район:

вул. 20-річчя Перемоги, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55К, 55д;

вул. Агнії Барто, 12;

вул. Жовтоводська, 1 - 27, 2 - 26;

вул. Наставників, 1 - 33, 2 - 36;

вул. Пролісків, 1;

вул. Томська, 1, 2 - 60, 5, 7, 9 - 57а, 61;

пер. Томський, 1 - 19, 2 - 6.

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