У Дніпрі байкери безкоштовно роздавали перехожим маски та продукти. Фото

У неділю, 5 квітня, в Дніпрі один з байкерських клубів організував благодійну акцію.

Учасники акції роздавали маски та рукавички перехожим, а також адресну допомогу людям з інвалідністю у вигляді гарячих продуктів харчування, повідомляє "Інформатор".

Всі продукти першої необхідності придбали за кошти учасників клубу. "Ми вирішили допомогти, чим можемо. Ми хочемо показати людям, що вони не забуті", – сказав один з учасників акції.

У стандартний набір гарячих продуктів харчування для людей, які перебувають в групі ризику, входило перша страва, друга, а також м'ясо.

Байкери безкоштовно роздавали перехожим маски і продукти Інформатор

Байкери безкоштовно роздавали перехожим маски і продукти Інформатор

Байкери безкоштовно роздавали перехожим маски і продукти Інформатор

Організатори акції обіцяють, що акція стане щотижневою та буде проходити щонеділі. Наступного разу вони планують організувати пункти, щоб упорядкувати видачу необхідного.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі оштрафували "організаторів" величезної черги для видачі спецперепусток. За порушення карантину при видачі перепусток оштрафували посадову особу одного з промислових підприємств.

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