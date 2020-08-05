У Дніпрі автохам роз'їжджав дитячим майданчиком: малюки ледь не потрапили під колеса. Відео

У вівторок, 4 серпня, в Дніпрі на Донецькому шосе, 146 автомобіліст роз'їжджав територією дитячого майданчика.

Увечері на ігровому майданчику в спальному районі проводили дитяче свято. Саме в цей момент автохам почав виїжджати зі своєї "стоянки", повідомили в Facebook-групі "Калинівський (Клочко).Днепр".

Діти різного віку разом з батьками зібралися на заході. Юних городян розважали аніматори, коли водій сів за кермо свого авто і наказав усім розступитися, бо йому необхідно виїхати. Мами намагалися тримати малюків біля себе, проте деякі діти продовжували бігати майданчиком і ризикували потрапити під колеса легковика.

"Я йому говорила, що діти тут гуляють і грають, (це місце спеціально для це і відведене) може і м'яч випадково потрапити і т.д. на що він відповів, що батьки будуть відповідати", - написала обурена городянка.

Нагадаємо, що паркувати машини в спальних районах міста, зокрема на газонах і дитячих майданчиках, заборонено.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі фура застрягла поперек моста, утворився величезний затор.