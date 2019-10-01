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1 жовтня • оновлено в 14:51
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У Дніпрі автобуси №146 змінять схему руху: новий маршрут

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У Дніпрі на маршрут №146 найближчим часом випустять 10 автобусів з Європи першого класу марки Volvo.

У зв'язку з розмірами машин плануються невеликі рейсові зміни. Про це повідомив завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департамента транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міськради Іван Васючков на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі змінять маршрут №146

У Дніпрі змінять маршрут №146

autoline.info

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"Швидше за все, будуть внесені зміни в схему маршруту. Він не буде робити поворот на вулицю Гончара з гірничого університету, а повертати безпосередньо на проспект Гагаріна. Зараз вирішується питання, наскільки це можливо", – зазначив Васючков.

За його словами, частина автобусів вийде на маршрут вже до кінця поточного тижня. Таким чином вдасться ліквідувати близько 80 спринтерів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутка переїхала пішохода. Водій маршрутного таксі здавав назад і не помітив пішохода, який йшов позаду. Жінку довелося діставати буквально з-під коліс.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
маршрутка водій автобуса транспорт
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