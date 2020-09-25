У Дніпрі аптеку оштрафували за таблетки проти COVID-19

У Дніпрі в Аптеці № 1 на вулиці Калиновій, 53 у березні, коли епідемія коронавірусу тільки набирала обертів, продавали ліки нібито від COVID-19.

Антимонопольний комітет України провів розслідування цього інциденту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

В аптеці ТОВ "Аптекар-Груп" виробляли і збували препарат під назвою "Антикоронавірус". Рекламувався медикамент як засіб, який може допомогти в лікуванні COVID-19. За інформацією на етикетці, вартість однієї баночки таблеток становила 55 гривень.

У зв'язку з цим в соціальних мережах розгорівся скандал. Згідно з опитуванням АМКУ, 76,8% респондентів, купуючи такий товар, вважали, що він має профілактичні або лікарські властивості.

Олексій Хмельницький зазначив, що аптека свідомо вводила людей в оману, адже ліків від коронавірусу як не було в березні, так немає і зараз. У четвер, 24 вересня, АМКУ прийняв рішення про покарання компанії. Керівництву аптеки виписали штраф на суму в 30 тисяч гривень.

Порушення в аптеці припинили відразу ж після відкритого в АМКУ провадження. Хмельницький пояснив, що сума штрафу за законом становить до 5% від доходу компанії за минулий рік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро і частина Одеської області перейшли до "жовтої" зони карантину. Нове зонування набуде чинності в понеділок, 28 вересня.