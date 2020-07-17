У Дніпрі 7-річна дитина втекла від п'яної матері: залучали поліцію

У Дніпрі 7-річна дитина втекла від п'яної матері. www.psychologytoday.com

У Дніпрі 7-річна дівчинка втекла з дому через матір, яка захопилася алкоголем і забула про дитину.

Протягом трьох днів вона проживала разом із сусідкою. Про невиконання містянкою батьківських обов'язків жінка сповістила правоохоронців, повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі 7-річна дитина втекла від п'яної матері Пресслужба патрульної поліції в Дніпропетровській області

Як з'ясувалося, весь цей час горе-матір навіть не підозрювала, де знаходиться її дочка. Сама ж дівчинка повідомила патрульним, що повертатися додому не хоче, і попросила відвезти її до бабусі в інший регіон.

У ситуації розбиралися співробітники ювенальної превенції. На матір дитини чекає адміністративна відповідальність.

У Дніпрі 7-річна дитина втекла від п'яної матері Пресслужба патрульної поліції в Дніпропетровській області

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