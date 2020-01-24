У Дніпрі 23 січня небайдужі громадяни разом з патрульними рятували 5-річного хлопчика, який був залишений напризволяще власною матір'ю.

Дитину покинули одну в будинку без вікон і опалення. Наляканий малюк проти ночі вирушив шукати допомогу, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

У поліцію Дніпра зателефонував небайдужий містянин і повідомив про хлопчика, якого він виявив під парканом о 4 годині ночі на вулиці Бібліотечній.

У Дніпрі 5-річна дитина-мауглі втечею рятувався від недобросовісної матері delfi.lv

На місці події патрульні побачили 5-річного хлопчика в брудному одязі. Той повідомив, що батьки пішли з дому, а він попрямував до бабусі, яку не знайшов. Патрульні взяли дитину в службовий автомобіль і відвезли додому.

Виявилося, що хлопчик проживає в будинку без вікон, без опалення, в жахливих антисанітарних умовах. Мати дитини в цей час спокійно спала. Про цей факт поліцейські повідомили в ювенальну превенцію Новокодацького району.

У Дніпрі 5-річна дитина-мауглі втечею рятувалася від недобросовісної матері Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У Дніпрі 5-річна дитина-мауглі втечею рятувалася від недобросовісної матері Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Близько опівдня до патрульних знову звернулися небайдужі сусіди будинку і попросили їх подбати про хлопчика, оскільки його мати веде асоціальний спосіб життя - пиячить і не працює.

Поліцейські за вказівкою ювенальної превенції доставили жінку з дитиною до відділку. Туди ж приїхали і співробітники соціальних служб. Вони вирішуватимуть подальшу долю хлопчика.

У Дніпрі 5-річна дитина-мауглі втечею рятувалася від недобросовісної матері Патрульна поліція в Дніпропетровській області

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