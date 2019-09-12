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12 вересня • оновлено в 16:22
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У Дніпрі 5 районів залишаться без світла: названі адреси

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У Дніпрі 13 вересня в п'яти районах відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 13 вересня

У Дніпрі відключать світло 13 вересня

zachem.com.ua

Новини
В Україні необхідно збільшити тариф на електрику для населення — НКРЕКП

Адреси, де не буде світла:

Шевченківський район:

  • вул. Василя Кука, 40 - 56а, 41 - 73;

  • пров. Семена Скляренка;

  • пров. Привабливий;

  • вул. Антіна Синявського, 173 - 234д;

  • вул. Гомоненка, 71 - 103, 86 - 108;

  • вул. Маковського, 6, 8, 83 - 93;

  • пров. Ювілейний, 1 - 9, 2 - 8;

  • пров. Яворницького, 1 - 9, 2 - 10;

  • вул. Ігоря Сікорського, 18а - 34, 21 - 49;

  • вул. Троїцька, 61, 63, 70, 72, 74;

  • вул. Короленка, 32 - 43, 48, 46, 48, 50, 69-85, 87, 89;

  • вул. Барвінківська, 1, 3, 19, 20 - 26, 28 - 50, 34, 36;

  • вул. Симона Петлюри, 41 - 53, 48 - 58;

  • вул. Сергія Подолинського, 7 - 29, 12 - 22, 22а, 22б;

  • вул. Сергія Лозо, 17.

Індустріальний район:

  • вул. Єнісейська, 1;

  • вул. Вяземська, 1 - 39;

  • вул. Вологодська, 1 - 10а;

  • вул. Калинова, 28 - 62;

  • вул. Обоянська, 2, 4 - 47;

  • вул. Решетилівська, 5, 18, 33;

  • вул. Лисичанська, 1 - 32;

  • вул. Софії Ковалевської, 17 - 72;

  • вул. Срібна, 1 - 32;

  • вул. Хабаровська, 24 - 52.

Соборний район:

  • вул. Радісна, 66 - 118, 69 - 113;

  • вул. Новорічна, 52 - 80, 57 - 69, 77;

  • вул. Холмогорська, 6 - 14, 7а, 9, 11, 11а;

  • вул. Єреванська, 2 - 30, 3 - 49;

  • вул. Євпаторійська, 2 - 30, 3 - 49.

Новокодакскій район:

  • пров. Казахський, 3 - 47;

  • вул. Доблесна, 218, 232/1.

Чечелівське район:

  • вул. Водоп'янова, 2 - 74, 3 - 73;

  • вул. Трохима Романченка, 1 - 23, 2 - 18;

  • вул. Керченська, 1 - 19, 2 - 26;

  • вул. Балістична, 2 - 22;

  • вул. Шляховська, 1 - 31, 2 - 34;

  • вул. Співдружності, 1 - 23, 2 - 28;

  • вул. Амбулаторна, 1, 2.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі хочуть підвищити тарифи на воду. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі. Згідно з проектом документа, зміни тарифів варто очікувати споживачам "Дніпроводоканалу" і ряду інших підприємств.

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ДТЕК ДТЕК Мережі ЖКХ
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