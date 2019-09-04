У Дніпрі 4 райони залишаться без світла: названі адреси

У Дніпрі 4 вересня в чотирьох районах відключать електропостачання.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світ 4 вересня
MRPL.City
Зокрема, електропостачання буде відсутнє за адресами:
АНД
вул. Івана Пулюя, 1 - 33, 2 - 36;
вул. Тиха, 1 - 29, 2 - 26;
вул. Генерала Кравченка, 1 - 29, 2 - 34;
пр. Динника, 1 - 9, 2 - 4, 47 - 82;
вул. Глухівська, 2 - 40, 1 - 31;
пр. Дорожній, 10;
пр. Кожум'яки, 6 - 12, 44 - 78;
вул. Сімеїзська, 2 - 39а;
вул. Канівська, 2 - 60;
вул. Куликівська, 1 - 21, 2 - 26;
вул. Юридична, 18 - 26.
Соборний район
вул. Василя Жуковського, 8;
вул. Чернишевського, 27, 35;
вул. Гусенка, 13, 13а, 23, 28, 30.
Чечелівський район
вул. Зеленогірська, 45 - 71, 38 - 94;
вул. Банківська, 1 - 21;
вул. Путівцева, 1 - 32;
вул. Кипуча, 21 - 45;
пр. Скаутський, 1 - 8;
туп. Абрикосовий, 1 - 10;
вул. Дзеркальна, 66 - 94;
вул. Січнева, 2 - 67;
пер. Новосічнева, 2а;
вул. Новосічнева, 2а - 56;
вул. Зеленогірська, 32 - 43;
вул. Банківська, 14, 16а, 24, 25;
вул. Партизанська, 21 - 61, 30 - 70.
Новокодацький район
вул. Інгульська, 242 - 268б;
вул. Петрозаводська, 414 - 515;
пр. Сміливий, 2 - 23;
вул. Чернігівська, 299 - 375;
вул. Житомирська, 205а, 205б, 205в, 205Д;
пр. Чернігівський, 8а, 32;
вул. Трансформаторна, 26 - 124;
пр. Трансформаторний, 1 - 7;
вул. Рилєєва, 31 - 107.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі хочуть підвищити тарифи на воду. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі. Зміни тарифів варто очікувати споживачам "Дніпроводоканалу" і ряду інших підприємств.
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