У Дніпрі 4 райони залишаться без світла: названі адреси

У Дніпрі 4 вересня в чотирьох районах відключать електропостачання.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світ 4 вересня MRPL.City

Зокрема, електропостачання буде відсутнє за адресами:

АНД

вул. Івана Пулюя, 1 - 33, 2 - 36;

вул. Тиха, 1 - 29, 2 - 26;

вул. Генерала Кравченка, 1 - 29, 2 - 34;

пр. Динника, 1 - 9, 2 - 4, 47 - 82;

вул. Глухівська, 2 - 40, 1 - 31;

пр. Дорожній, 10;

пр. Кожум'яки, 6 - 12, 44 - 78;

вул. Сімеїзська, 2 - 39а;

вул. Канівська, 2 - 60;

вул. Куликівська, 1 - 21, 2 - 26;

вул. Юридична, 18 - 26.

Соборний район

вул. Василя Жуковського, 8;

вул. Чернишевського, 27, 35;

вул. Гусенка, 13, 13а, 23, 28, 30.

Чечелівський район

вул. Зеленогірська, 45 - 71, 38 - 94;

вул. Банківська, 1 - 21;

вул. Путівцева, 1 - 32;

вул. Кипуча, 21 - 45;

пр. Скаутський, 1 - 8;

туп. Абрикосовий, 1 - 10;

вул. Дзеркальна, 66 - 94;

вул. Січнева, 2 - 67;

пер. Новосічнева, 2а;

вул. Новосічнева, 2а - 56;

вул. Зеленогірська, 32 - 43;

вул. Банківська, 14, 16а, 24, 25;

вул. Партизанська, 21 - 61, 30 - 70.

Новокодацький район

вул. Інгульська, 242 - 268б;

вул. Петрозаводська, 414 - 515;

пр. Сміливий, 2 - 23;

вул. Чернігівська, 299 - 375;

вул. Житомирська, 205а, 205б, 205в, 205Д;

пр. Чернігівський, 8а, 32;

вул. Трансформаторна, 26 - 124;

пр. Трансформаторний, 1 - 7;

вул. Рилєєва, 31 - 107.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі хочуть підвищити тарифи на воду. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі. Зміни тарифів варто очікувати споживачам "Дніпроводоканалу" і ряду інших підприємств.

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