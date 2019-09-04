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4 вересня • оновлено в 07:55
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У Дніпрі 4 райони залишаться без світла: названі адреси

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У Дніпрі 4 вересня в чотирьох районах відключать електропостачання.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світ 4 вересня

У Дніпрі відключать світ 4 вересня

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Зокрема, електропостачання буде відсутнє за адресами:

АНД

  • вул. Івана Пулюя, 1 - 33, 2 - 36;

  • вул. Тиха, 1 - 29, 2 - 26;

  • вул. Генерала Кравченка, 1 - 29, 2 - 34;

  • пр. Динника, 1 - 9, 2 - 4, 47 - 82;

  • вул. Глухівська, 2 - 40, 1 - 31;

  • пр. Дорожній, 10;

  • пр. Кожум'яки, 6 - 12, 44 - 78;

  • вул. Сімеїзська, 2 - 39а;

  • вул. Канівська, 2 - 60;

  • вул. Куликівська, 1 - 21, 2 - 26;

  • вул. Юридична, 18 - 26.

Соборний район

  • вул. Василя Жуковського, 8;

  • вул. Чернишевського, 27, 35;

  • вул. Гусенка, 13, 13а, 23, 28, 30.

Чечелівський район

  • вул. Зеленогірська, 45 - 71, 38 - 94;

  • вул. Банківська, 1 - 21;

  • вул. Путівцева, 1 - 32;

  • вул. Кипуча, 21 - 45;

  • пр. Скаутський, 1 - 8;

  • туп. Абрикосовий, 1 - 10;

  • вул. Дзеркальна, 66 - 94;

  • вул. Січнева, 2 - 67;

  • пер. Новосічнева, 2а;

  • вул. Новосічнева, 2а - 56;

  • вул. Зеленогірська, 32 - 43;

  • вул. Банківська, 14, 16а, 24, 25;

  • вул. Партизанська, 21 - 61, 30 - 70.

Новокодацький район

  • вул. Інгульська, 242 - 268б;

  • вул. Петрозаводська, 414 - 515;

  • пр. Сміливий, 2 - 23;

  • вул. Чернігівська, 299 - 375;

  • вул. Житомирська, 205а, 205б, 205в, 205Д;

  • пр. Чернігівський, 8а, 32;

  • вул. Трансформаторна, 26 - 124;

  • пр. Трансформаторний, 1 - 7;

  • вул. Рилєєва, 31 - 107.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі хочуть підвищити тарифи на воду. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі. Зміни тарифів варто очікувати споживачам "Дніпроводоканалу" і ряду інших підприємств.

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Україна Дніпро
Теги
ДТЕК ДТЕК Мережі тарифи
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