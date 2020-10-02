У чотирьох районах Дніпра відключать світло: знайди свою адресу

У суботу, 3 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Чечелівський район:

вул. Романа Шухевича, 22,24;

вул. Щепкіна, 8,10-12, 17;

пр. Нігояна, 7.

Новокодацький район:

вул. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;

вул. Весніна, 1,4-12;

пров. Неманський, 1-13; 2-24;

пров. Тюменський, 1-31, 2-38;

вул. Колективна, 1,2-12;

вул. Весніна, 1-109, 4-98;

пров. Зенітний, 1-15, 2-12;

вул. Кондратюка, 252,256а;

вул. Можайського, 1-21, 2-26,34,36;

пров. Курсовий, 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;

вул. Колективна, 3-35, 14-42;

вул. Ватутіна, 49-53, 58 / 2,60,62,64;

вул. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;

вул. Щепкіна, 3-15, 6;

пр. Нігояна, 18,20, 22-26;

пров. Чумацький, 2-4, 3 5, 9, 14-26;

пр. Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

вул. Грузинська, 1-25, 2-36;

вул. Барвінок, 1-27, 66-98;

пров. Грузинський, 1-3, 2-4;

вул. Корсунська, 1-5, 2-18;

вул. Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вул. Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вул. Старобазарна, 71-79, 26-40;

пл. Вереснева, 1,5,7, 4 12;

вул. Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

вул. Річкова, 1-29, 4-24;

вул. Алеутська, 12/1;

вул. Тарана, 6-28, 9-41;

вул. Гвардійська, 11-33, 24-50, 117.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Травнева, 1-9;

вул. Одеська, 105-155,6-104;

вул. Вологодська, 2-12,5-7;

вул. Смольська, 1-137,4-6;

вул. Холодильна, 4-8;

вул. Далекосхідна, 129-143;

вул. Андрюсенко, 2-34,1-27;

вул. Крилова, 4-12,1-17;

вул. Тургенєва, 1-35,2-30;

вул. Кільцева, 1-27,2-30;

вул. Таганрозька, 105-217,126-226;

пров. Таганрозький, 8-12,13-17;

вул. Тернова, 5,4а;

вул. Штормова, 115-213,120-222;

пров. Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вул. Чайковського, 103;

вул. Універсальна, 1,5,7,9,11,11Б;

вул. Богомаза, 1-23;

вул. Грінченка, 2-7;

вул. Депутатська, 1-11;

вул. Скворцова, 2-11;

пров. Бурштиновий, 2,3.

Самарський район:

вул. Гречко, 41-119; 76-106;

вул. Польова, 21-79; 64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області шахрайка пропонувала роботу, виманюючи гроші у людей.