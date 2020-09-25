У чотирьох районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У суботу, 26 вересня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вулиця Воскресенська, 36;

проспект Богдана Хмельницького, 19.

Індустріальний район:

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;

вулиця Груднева, 2, 14, 1-7;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Крилова, 1-17, 2-14;

вулиця Некрасова, 1, 2-14;

вулиця Вітчизняна, 1-11;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30.

АНД район:

вулиця Мінська, 1-9,2;

провулок С. Перовської, 1-3, 9;

вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;

вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;

вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8, 12/1.

Новокодакскій район:

вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;

вулиця Весняна Діївка, 1,4-12;

провулок Неманский, 1-13, 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1,2-12;

вулиця Весняна Діївка, 1-109, 4-98;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Ю. Кондратюка, 252, 256а;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

провулок Курсовий, 1-й 1-21, 21а, 4-20 / 2;

вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;

вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241, 230А-244;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро і частину Одеської області перейшли в "жовту" зону карантину. В регіоні посилять карантинні обмеження.