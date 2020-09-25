У чотирьох районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться
У суботу, 26 вересня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вулиця Воскресенська, 36;
проспект Богдана Хмельницького, 19.
Індустріальний район:
вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;
вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;
вулиця Груднева, 2, 14, 1-7;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Крилова, 1-17, 2-14;
вулиця Некрасова, 1, 2-14;
вулиця Вітчизняна, 1-11;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30.
АНД район:
вулиця Мінська, 1-9,2;
провулок С. Перовської, 1-3, 9;
вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;
вулиця Знаменівська, 10, 13-19;
провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;
вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9, 6, 10;
вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8, 12/1.
Новокодакскій район:
вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;
вулиця Весняна Діївка, 1,4-12;
провулок Неманский, 1-13, 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1,2-12;
вулиця Весняна Діївка, 1-109, 4-98;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
вулиця Ю. Кондратюка, 252, 256а;
вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;
провулок Курсовий, 1-й 1-21, 21а, 4-20 / 2;
вулиця Колективна, 3-35, 14-42;
вулиця Ватутіна, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;
вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241, 230А-244;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро і частину Одеської області перейшли в "жовту" зону карантину. В регіоні посилять карантинні обмеження.