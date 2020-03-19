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19 березня • оновлено в 08:43
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Аліна Рашевська

У чотирьох районах Дніпра відключать світло: адреси

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У четвер, 19 березня, в Дніпрі пройде масштабне відключення електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

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Світла не буде за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Симиренківська, 63-91, 56-92;

  • вулиця Індустріальна, 20а;

  • вулиця Вітчизняна, 63-91;

  • вулиця Передова, 103.

Шевченківський район:

  • вулиця Запорізьке шосе, 53, 66, 68 (блок 1, 7, 8, 11, 12, 13), 74.

Соборний район:

  • вулиця Телевізійна, 12, 15, 22, 23.

Новокодацький район:

  • провулок Мінеральний, 1-13, 2-6;

  • вулиця Мінеральна, 2-34; 1-49;

  • вулиця Степова, 7-17;

  • провулок Червоний, 3-9;

  • вулиця Ромаданівська, 1-5, 2-14;

  • вулиця Болятко, 1-45, 2-46;

  • вулиця Широкий Степ, 2-45;

  • провулок Батальйонний, 26-36, 1-59.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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