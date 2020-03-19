У чотирьох районах Дніпра відключать світло: адреси

У четвер, 19 березня, в Дніпрі пройде масштабне відключення електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Lotsia
Світла не буде за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Симиренківська, 63-91, 56-92;
вулиця Індустріальна, 20а;
вулиця Вітчизняна, 63-91;
вулиця Передова, 103.
Шевченківський район:
вулиця Запорізьке шосе, 53, 66, 68 (блок 1, 7, 8, 11, 12, 13), 74.
Соборний район:
вулиця Телевізійна, 12, 15, 22, 23.
Новокодацький район:
провулок Мінеральний, 1-13, 2-6;
вулиця Мінеральна, 2-34; 1-49;
вулиця Степова, 7-17;
провулок Червоний, 3-9;
вулиця Ромаданівська, 1-5, 2-14;
вулиця Болятко, 1-45, 2-46;
вулиця Широкий Степ, 2-45;
провулок Батальйонний, 26-36, 1-59.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.
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