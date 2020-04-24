У Дніпрі в лікарні імені Мечникова рятують двох тяжкопоранених бійців Збройних сил України.

Сергію – 38, Денису – 25. Вони родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області та Запоріжжя. Обидва пішли добровольцями і на передовій ще з початку війни, повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

У Дніпрі рятують бійців ВСУ kubnews.ru

"Їх обличчя побиті осколками. Множинні поранення очей, опіки, побиті кінцівки, контузія. Повна темрява, на очах пов'язки", – написав Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо, в районі селища Славне Донецької області бійцям гранатометом вдарили прямо під ноги. Осколки не торкнулися мозку, але дуже пошкодили зір.

"Ні скарг, ні стогонів, тільки питання – ми будемо бачити чи ні? На жаль, епідемія зупинила все, але не скасувала війну", – додав головний лікар.

На даний момент бійців в реанімації політравми Мечникова готують до операції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що троє українських воїнів отримали поранення в результаті підступних дій збройних формувань Російської Федерації, які 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі 23 квітня. У той же час наші захисники не залишили провокації ворога без відповіді.

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