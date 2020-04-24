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24 квітня • оновлено в 12:32
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Тяжкопоранених на Донбасі героїв привезли рятувати в Дніпро: вони осліпли і всі в опіках

1.2т
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У Дніпрі в лікарні імені Мечникова рятують двох тяжкопоранених бійців Збройних сил України.

Сергію – 38, Денису – 25. Вони родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області та Запоріжжя. Обидва пішли добровольцями і на передовій ще з початку війни, повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

У Дніпрі рятують бійців ВСУ

У Дніпрі рятують бійців ВСУ

kubnews.ru

"Їх обличчя побиті осколками. Множинні поранення очей, опіки, побиті кінцівки, контузія. Повна темрява, на очах пов'язки", – написав Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо, в районі селища Славне Донецької області бійцям гранатометом вдарили прямо під ноги. Осколки не торкнулися мозку, але дуже пошкодили зір.

"Ні скарг, ні стогонів, тільки питання – ми будемо бачити чи ні? На жаль, епідемія зупинила все, але не скасувала війну", – додав головний лікар.

На даний момент бійців в реанімації політравми Мечникова готують до операції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що троє українських воїнів отримали поранення в результаті підступних дій збройних формувань Російської Федерації, які 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі 23 квітня. У той же час наші захисники не залишили провокації ворога без відповіді.

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Автор
Софія Ковнір
Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС боєць АТО Збройні сили України
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Это те, которым собутыльник из гранатомета салют устроил на пьянке? ))) Зато потерь нет...)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, забирайте своих карателей с Донбасса, сколько можно издеваться над людьми?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
:)
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Дніпро Життя міста

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