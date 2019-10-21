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21 жовтня • оновлено в 14:13
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Туман і без опадів: з'явився прогноз погоди в Дніпрі

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Синоптики прогнозують теплу погоду в Дніпрі і області у вівторок, 22 жовтня.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вдень температура підніметься до +18...+20 градусів.

У Дніпрі прогнозують туман

У Дніпрі прогнозують туман

Інформатор

Вночі варто очікувати похолодання до +7...+9 градусів. Днем хмарно, без опадів, вітер – південно-західний, 3-8 м/с.

Крім того, вночі та вранці місцями по області очікується туман.

Погода 22 жовтня

Погода 22 жовтня

Український гідрометцентр

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Раніше OBOZREVATEL писав, що "бабине літо" в Україні, яке почалося в другій декаді жовтня, буде довгим. У цей період максимальні денні температури можуть досягати +20 градусів, а на півдні навіть +25 градусів.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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