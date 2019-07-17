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Цілодобово онлайн: у Дніпрі можна стежити за ремонтом Центрального мосту

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За ремонтом Центрального мосту в Дніпрі можна цілодобово спостерігати з камери відеоспостереження.

Вона розташована на даху будинку за адресою вул. Січеславська набережна, 29. Відео з веб-камери транслює сайт "Життя міста онлайн".

Стежити за ходом ремонтних робіт можна ТУТ.

Всі новини OBOZREVATEL на тему ремонту моста читайте за тегом Новий міст в Дніпрі.

Скріншот з камери відеоспостереження

Скріншот з камери відеоспостереження

dnepr.com

Новини
Зеленський VS Філатов: букмекери приймають ставки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Центральний міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Центральний міст повністю перекриють на два місяці.

У Дніпрі скасують маршрутки через перекриття моста: опублікований список.

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Особи
Борис Філатов Михайло Лисенко Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий міст у Дніпрі Дніпро ремонт і будівництво доріг
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