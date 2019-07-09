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Центральну вулицю Дніпра можуть перекрити на 4 місяці: що сталося

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У Дніпрі можуть частково перекрити вулицю Святослава Хороброго.

Це пов'язано з прокладанням мереж електропостачання по цій вулиці, сказано в проекті розпорядження на сайті Дніпровської міської ради.

Роботи виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю "Ніккі". Вони повинні прокласти електромережі з липня по жовтень.

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Перекриття вулиці

Перекриття вулиці

49000

Звуження проїзної частини планують за наступними адресами:

  • вул. Андрія Фабра – вул. Святослава Хороброго (з 15.07 по 24.07)

  • вул. Святослава Хороброго – вул. Воскресенська (з 25.07 по 02.08)

  • вул. Святослава Хороброго – вул. Короленка (з 05.08 по 14.08)

  • вул. Короленка – вул. Костомаровська (з 15.08 по 22.08)

  • вул. Святослава Хороброго – вул. Троїцька (з 27.08 по 06.09)

  • вул. Святослава Хороброго – вул. Михайла Грушевського (з 09.09 по 18.09)

  • вул. Святослава Хороброго – вул. Січових стрільців (з 19.09 по 30.09)

  • вул. Святослава Хороброго – вул. Виконкомівська (з 01.10 по 11.10).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі перекриють Січеславську Набережну.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Дніпро
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