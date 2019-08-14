Центральний проспект Дніпра можуть перекрити: названі причина і терміни

У Дніпрі на два місяці планують звузити проїжджу і тротуарну частини на проспекті Дмитра Яворницького.
Обмеження можуть ввести з 20 серпня по 20 жовтня, сказано в проекті розпорядження міського голови.
Як стало відомо, такі зміни пов'язані з проведенням реконструкції тролейбусної лінії на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Мостовій (від будинків №90 до №96 та від №99 до №109).
звуження проспекту
Алау
Відзначимо, що на місці робіт встановлять спеціальні знаки і сигнальні вогні на огорожах.
Контролювати хід проведення робіт буде заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Проект розпорядження міського голови
Проект розпорядження міського голови
Мапа
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 1 вересня по 31 грудня планують звузити проїжджу частину на вулиці Феодосіївської.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!