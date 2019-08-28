Центральна вулиця Дніпра залишиться без води: названа причина

У четвер, 29 серпня, в Дніпрі з 10:00 до 20:00 не буде води на одній з центральних вулиць.

Відключення пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на розподільчій водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води Пушкінська

Води не буде за наступними адресами:

вул. Барикадна, в будинках №№ 10, 11А, 15А, 16, 20, 22.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 28 серпня по 2 вересня оголосили попередження про пожежну небезпеку.

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