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Центр Дніпра залишився без води: що сталося

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У Дніпрі 27 серпня на одній з центральних вулиць відключили водопостачання.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на розподільчій водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

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Відключення води

Відключення води

Sykhiv.media

Так, з 10:00 до 20:00 не буде води по вулиці Барикадна, в будинках №№ 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15А, 20, 22.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі п'ятеро підлітків били ногами чоловіка прямо посеред дороги, після чого потягли його в невідомому напрямку.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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