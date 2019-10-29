Центр Дніпра залишиться без води на цілий день: названі адреси

У середу, 30 жовтня, з 10:00 до 19:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

У Дніпрі відключать воду 30 жовтня keytown.me

Води не буде за наступними адресами:

вул. Короленка, 4, 6, 8, 8А, 10, 14, 15, 16, 17, 19;

вул. Троїцька, 3А, 3Б, 4, 6, 8;

пл. Троїцька, 2, 2А, 2Д, 3, 3А, 5,

вул. Героїв Майдану, 1;

вул. Старокозацька, 1, 14, 22, 24, 24/1, 24 / 1А, 26, 26/1, 28, 28А, 30, 34, 34А, 32.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців чекає різке підвищення ціни на газ. Тарифи в різних областях подорожчають по-різному, а в деяких регіонах вартість перекачування газу виросте вчетверо. За прогнозами, взимку однозначно ціна буде рухатися вгору через зростання попиту в Євросоюзі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!