Центр Дніпра залишиться без води на цілий день: названі адреси

У середу, 30 жовтня, з 10:00 до 19:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".
У Дніпрі відключать воду 30 жовтня
keytown.me
Води не буде за наступними адресами:
вул. Короленка, 4, 6, 8, 8А, 10, 14, 15, 16, 17, 19;
вул. Троїцька, 3А, 3Б, 4, 6, 8;
пл. Троїцька, 2, 2А, 2Д, 3, 3А, 5,
вул. Героїв Майдану, 1;
вул. Старокозацька, 1, 14, 22, 24, 24/1, 24 / 1А, 26, 26/1, 28, 28А, 30, 34, 34А, 32.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців чекає різке підвищення ціни на газ. Тарифи в різних областях подорожчають по-різному, а в деяких регіонах вартість перекачування газу виросте вчетверо. За прогнозами, взимку однозначно ціна буде рухатися вгору через зростання попиту в Євросоюзі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!