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21 вересня • оновлено в 14:45
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Центр Дніпра прикрасила захоплююча 3D-картина: вражаючі фото

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На площі Героїв Майдану в Дніпрі з'явилася 3D-картина.

Малюнок нанесений прямо на асфальт і завдяки оптичній ілюзії під певним кутом виглядає як міська вулиця, передає OBOZREVATEL.

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

Група "Дніпро, Україна" в Facebook

Як повідомляють в ЗМІ картина була намальована в рамках підготовки до ATB Dnipro Marathon, який проходить 21-22 вересня.

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

Група "Дніпро, Україна" в Facebook

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

Група "Дніпро, Україна" в Facebook

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У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

Група "Дніпро, Україна" в Facebook

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна картина

Група "Дніпро, Україна" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі відбудеться четвертий ATB Dnipro Marathon, в зв'язку з чим рух транспорту на деяких вулицях у центрі міста перекриють. Захід пройде в суботу та неділю, 21-22 вересня.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
мурал
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