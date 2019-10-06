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6 жовтня • оновлено в 17:51
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Центр Дніпра перекрили для електротранспорту: подробиці

1.2т Читати матеріал російською

У неділю, 6 жовтня, комунальні служби Дніпра тимчасово змінили маршрути руху трамваїв №1, а також тролейбусів №№ 1, 10, 16, 21, А і Б.

Зміни пов'язані з перекриттям дороги біля будівлі гуртожитку на проспекті Яворницького, 17, передає "Інформатор".

Центр Дніпра перекрили для електротранспорту (ілюстрація)

Центр Дніпра перекрили для електротранспорту (ілюстрація)

Дніпровський електротранспорт

Зокрема, біля металургійної академії по пр. Гагаріна призупинено рух трамваїв №1, які пустять по короткому маршруту від залізничного вокзалу до Центрального універмагу, і по трамвайному маршруту №7 від залізничного вокзалу по вул. Чернишевського до ДНУЗТу.

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Тролейбуси №16 і №21 будуть ходити до ДНУЗТу та йти на розворот, №10 тимчасово перестане ходити, а машини будуть перекинуті на маршрут №12.

Машини маршруту №1 будуть перекинуті на №5.

Тролейбуси маршруту "кільце А" здійснюватимуть один розворот біля ДНУЗТу і далі слідуватимуть по маршруту пр. Гагаріна - вул. Титова - вул. Робоча - вул. Савченко - пр. Пушкіна і розвертатимуться біля залізничного коледжу.

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Тролейбуси маршруту "кільце Б" у неділю ходити не будуть.

Зазначені заходи вжито через небезпеку обвалу будівлі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі ввечері в суботу, 5 жовтня, у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
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