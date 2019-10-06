Центр Дніпра перекрили для електротранспорту: подробиці

У неділю, 6 жовтня, комунальні служби Дніпра тимчасово змінили маршрути руху трамваїв №1, а також тролейбусів №№ 1, 10, 16, 21, А і Б.

Зміни пов'язані з перекриттям дороги біля будівлі гуртожитку на проспекті Яворницького, 17, передає "Інформатор".

Центр Дніпра перекрили для електротранспорту (ілюстрація) Дніпровський електротранспорт

Зокрема, біля металургійної академії по пр. Гагаріна призупинено рух трамваїв №1, які пустять по короткому маршруту від залізничного вокзалу до Центрального універмагу, і по трамвайному маршруту №7 від залізничного вокзалу по вул. Чернишевського до ДНУЗТу.

Тролейбуси №16 і №21 будуть ходити до ДНУЗТу та йти на розворот, №10 тимчасово перестане ходити, а машини будуть перекинуті на маршрут №12.

Машини маршруту №1 будуть перекинуті на №5.

Тролейбуси маршруту "кільце А" здійснюватимуть один розворот біля ДНУЗТу і далі слідуватимуть по маршруту пр. Гагаріна - вул. Титова - вул. Робоча - вул. Савченко - пр. Пушкіна і розвертатимуться біля залізничного коледжу.

Тролейбуси маршруту "кільце Б" у неділю ходити не будуть.

Зазначені заходи вжито через небезпеку обвалу будівлі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі ввечері в суботу, 5 жовтня, у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі.

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