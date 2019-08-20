Центр Дніпра на цілий день залишиться без води: список адрес

У Дніпрі 21 серпня з 10:00 до 19:00 відключать воду на кількох вулицях.
Відключення пов'язане з проведенням реконструкції мереж водопостачання на вулиці Короленка, повідомляє комунальне підприємство "Дніпроводоканал".
У Дніпрі відключать воду 21 серпня
Spb.kp.ru
Водопостачання не буде за наступними адресами:
• вул. Короленка, 4, 6, 8, 8А, 10, 15, 17, 19;
• вул. Троїцька, 3А, 3Б, 4, 6, 8;
• пл. Троїцька, 2, 2А, 2Д, 3, 3А, 5,
• вул. Героїв Майдану, 1;
• вул. Старокозацька, 1, 14, 22, 24, 24/1, 24 / 1А, 26, 26/1, 28, 28А, 30, 34, 34А, 32.
На час виконання робіт підприємство рекомендує зробити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
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