"Це повна х*йня!" Операційна в лікарні Кривого Рогу шокувала депутата

У мережі з'явилися шокуючі фото операційного блоку міської лікарні №3 в Кривому Розі.

Знімки були зроблені депутатом Криворізької міськради Миколою Колесником. Своїми враженнями від побаченого він поділився на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

Операційна в одній з лікарень Кривого Рогу Facebook Миколи Колесника

"На фото операційний блок 3 міської лікарні, там, до речі, єдине ендокринологічне відділення на Кривий Ріг. Фото зроблені, коли я встановлював там кондиціонери, тому що коли хірург працює при 35-40 градусах, це вже небезпека", – поділився Колесник.

Операційна в одній з лікарень Кривого Рогу Facebook Миколи Колесника

Операційна в одній з лікарень Кривого Рогу Facebook Миколи Колесника

Також депутат зазначив, що було б більш логічно витратити субвенцію в розмірі 4 600 000 гривень, виділену минулим Кабміном, не на будівництво дитячого та спортивного майданчиків, а на ремонт приміщення лікарні. У коментарях під публікацією депутат влаштував голосування з цього приводу. "Перепрошую, але це повна х*йня", – підсумував Колесник.

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