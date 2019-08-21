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Трьом районам Дніпра відключать світ 22 серпня: адреси

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У Дніпрі 22 серпня в трьох районах відключать електропостачання.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Адреси, за яким не буде світла:

Відключення світла в Дніпрі 22 серпня

Відключення світла в Дніпрі 22 серпня

kaluga.online

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У Кривому Розі відбулася масова перестрілка: подробиці

Новокодацький район:

пер. Альпійський, 1-5, 5а, 4-10;

вул. Алтайська, 4а, 13, 19;

вул. Гомельська, 4-12, 15-29;

вул. Виборзька, 14;

вул. Щепкіна, 34, 39, 39К;

вул. Могилевська, 3-11.

Шевченківський район:

пер. Маяковського 3е, 3, 9, 13, 25, 26, 27;

пер. Вербицького 2-24, 1-51, 55А, 14-76, 98-108, 65Б, 71а, 21а;

пер. Івана Сулими 1-41;

вул. Манжури 1-3, 2-12;

вул. Антона Синявського 80-170;

вул. Василя Бідного 1-15, 2-8;

вул. Вадима Сідура, 78.

Чечелівське район:

вул. Козацька, 5;

вул. Татарська, 44д.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 21 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області мотоцикліст збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. В результаті зіткнення постраждала 35-річна жінка і водій мотоцикла.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТЕК ДТЕК Мережі
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