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Тролейбуси в Дніпрі змінять маршрут: причини і номера

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Тролейбуси №10 і №12 в Дніпрі будуть їздити за скороченим маршрутом з 25 липня по 10 серпня.

Як повідомляють в пресслужбі комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт", зміни пов'язані з ремонтом дорожнього покриття на проспекті Героїв.

Тролейбуси в Дніпрі змінять маршрут: причини і номера

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

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Відзначається, що на час виконання робіт з асфальтування проїжджої частини з 9:00 до 18:00 перевезення пасажирів будуть здійснюватися до вулиці Космічної.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що держава заплатить за проектну документацію для аеропорту в Дніпрі 56 млн гривень.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро транспорт ремонт і будівництво доріг
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