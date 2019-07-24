Тролейбуси в Дніпрі змінять маршрут: причини і номера

Тролейбуси №10 і №12 в Дніпрі будуть їздити за скороченим маршрутом з 25 липня по 10 серпня.

Як повідомляють в пресслужбі комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт", зміни пов'язані з ремонтом дорожнього покриття на проспекті Героїв.

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Відзначається, що на час виконання робіт з асфальтування проїжджої частини з 9:00 до 18:00 перевезення пасажирів будуть здійснюватися до вулиці Космічної.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що держава заплатить за проектну документацію для аеропорту в Дніпрі 56 млн гривень.

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