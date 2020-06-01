У Кам'янському Дніпропетровської області місцеві жителі обурюються станом міської лікарні №8.

У мережі з'явилися фото та відео палати у відділенні травматології та ортопедії, які шокували користувачів мережі. Як розповіла очевидиця Яна Кошак, в подібних умовах не по-людськи залишати пацієнтів (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Фото з лікарні під Дніпром шокувало мережу

"Це просто шок! Поїхали з 12-річною дитиною в трампункт. Зробили рентген, провели невелику операцію з вправляння кістки, наклали гіпс, а потім сказали, що потрібно залишитися в лікарні. Все б нічого, звичайна річ, подумаєш, у лікарні сказали залишитися, а насправді – нічого хорошого! Те, що ми побачили, увійшовши до палати, просто шокувало нас!" – написала на своїй сторінці в Facebook Яна Кошак.

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Дівчина зазначила, що в таких умовах просто не по-людськи залишати пацієнтів, а тим паче дітей:

"Просто помилуйтеся цими "прекрасними" умовами, а я нагадую, що це лікарня! Там повинно бути все чисто, стерильно! Я просто обурена, що люди повинні лікуватися в таких умовах. Зате в місті будують фонтани та іншу нісенітницю, яка нікому не потрібна. А зробити ремонт, навести лад у медичній установі коштів не вистачає?" – обурюється місцева мешканка.

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Яна підкреслила, що насамперед потрібно дбати про народ і його здоров'я.

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Користувачі мережі нажахані умовами в лікарні та стверджують, що в подібних палатах не можна тримати пацієнтів:

"Жах, лежав там, дошки на ліжках, одна розетка на вісім осіб", "Жах. У 8-й лікарні білизна з "Укрзалізниці?!", "Я прожила там 2 місяці в хірургії, у мене там ледь чоловіка не вбили", "Тримають, як худобу", "Бідні ми, нікому не потрібні...", "Шкода, що чиновники не читають таких криків про допомогу... Я теж після 8-ї лікарні рік відходила від страшних ліжок, 100-літніх матраців тощо... Хоча лікарі там прекрасні, але умови, як для худоби", – коментують у соцмережі.

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Скриншот

Скриншот

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що єдина інфекційна лікарня Дніпра №21 перебуває в жахливому стані. В палатах медустанови ремонт востаннє робили десятки років тому, а меблі давно почали розвалюватися. Опубліковані фото, які вразили мережу.