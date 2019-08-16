Три райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

У Дніпрі 19 серпня в трьох районах відключать електропостачання.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла IPnews

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Данила Галицького, 23а, 29, 29б, 31, 32-42, 41, 45, 45а, 51, 75;

вул. Фосфорна, 1-5, 9, 11, 11а, 13, 2-4;

вул. Повітрофлотська, 6;

вул. Караваєва, 19-25;

вул. Василя Сидоренка, 7;

вул. Віктора Мерзленко, 4-14.

Центральний район:

вул. Юрія Савченка, 97, 97а, 99, 105;

пров. Кооперативний, 52-57;

вул. Надії Олексієнко, 87-105, 107-125;

вул. Флотська, 46-52, 54-72.

Шевченківський район:

вул. Михайла Вербицького, 1-5, 4-10;

вул. Стасова, 1-45, 1а-45а, 44-82;

пров. Стасова, 1-45, 2-46;

вул. Антіна Синявського, 103-179;

вул. добра;

пров. Садовниченко, 5а;

вул. Ткаченко, 57, 59, 60, 62.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області можуть відключити водопостачання в чотирьох містах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!