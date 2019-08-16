Три райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

У Дніпрі 19 серпня в трьох районах відключать електропостачання.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
IPnews
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Данила Галицького, 23а, 29, 29б, 31, 32-42, 41, 45, 45а, 51, 75;
вул. Фосфорна, 1-5, 9, 11, 11а, 13, 2-4;
вул. Повітрофлотська, 6;
вул. Караваєва, 19-25;
вул. Василя Сидоренка, 7;
вул. Віктора Мерзленко, 4-14.
Центральний район:
вул. Юрія Савченка, 97, 97а, 99, 105;
пров. Кооперативний, 52-57;
вул. Надії Олексієнко, 87-105, 107-125;
вул. Флотська, 46-52, 54-72.
Шевченківський район:
вул. Михайла Вербицького, 1-5, 4-10;
вул. Стасова, 1-45, 1а-45а, 44-82;
пров. Стасова, 1-45, 2-46;
вул. Антіна Синявського, 103-179;
вул. добра;
пров. Садовниченко, 5а;
вул. Ткаченко, 57, 59, 60, 62.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області можуть відключити водопостачання в чотирьох містах.
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