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Три райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У Дніпрі 19 серпня в трьох районах відключать електропостачання.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

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Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Данила Галицького, 23а, 29, 29б, 31, 32-42, 41, 45, 45а, 51, 75;

  • вул. Фосфорна, 1-5, 9, 11, 11а, 13, 2-4;

  • вул. Повітрофлотська, 6;

  • вул. Караваєва, 19-25;

  • вул. Василя Сидоренка, 7;

  • вул. Віктора Мерзленко, 4-14.

Центральний район:

  • вул. Юрія Савченка, 97, 97а, 99, 105;

  • пров. Кооперативний, 52-57;

  • вул. Надії Олексієнко, 87-105, 107-125;

  • вул. Флотська, 46-52, 54-72.

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Шевченківський район:

  • вул. Михайла Вербицького, 1-5, 4-10;

  • вул. Стасова, 1-45, 1а-45а, 44-82;

  • пров. Стасова, 1-45, 2-46;

  • вул. Антіна Синявського, 103-179;

  • вул. добра;

  • пров. Садовниченко, 5а;

  • вул. Ткаченко, 57, 59, 60, 62.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області можуть відключити водопостачання в чотирьох містах.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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