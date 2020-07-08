Три райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться
У четвер, 9 липня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Артюшенко, 78-84,106;
вул. Бокова, 1,7,9;
вул. Крюковська, 1-45,2-24;
вул. Михайлівська, 75-99,78-102;
вул. Вітчизняна, 15-47,2-8;
вул. Таганрозька, 1-33,2-44;
вул. Бойова, 2-18;
вул. Варварівська, 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;
вул. Полєнова, 1-59,2-60;
вул. Гагрінська, 8-38,27-71;
пров. Солончаковий, 1-15,1-19;
вул. Грінченка, 109-117;
вул. Трамвайна, 12-18, 22-28;
вул. Л. Українки, 1-25, 2-26;
вул. Червоноармійська, 1-16;
вул. Лаврова, 2-10, 3-7;
вул. Радистів, 8, 10, 7 21;
вул. Світла, 1-23, 2-26;
вул. Брацлавська, 1-13, 2-14;
вул. Проскурівська, 1-19, 2-18;
просп. Мануйлівський, 9;
вул. Журналістів, 16а, 18.
Центральний район:
вул. Володимирська, 1-17,2-28;
вул. Кабардіновська, 17-25;
вул. Саксаганського, 9-27,2-30;
вул. Леонтовича, 1-47,2-32;
вул. Виборна, 1;
вул. Рибальська, 2-30;
вул. Рівненська, 1-33, 2-8;
вул. Володимирська, 3-17, 2-20;
вул. Загородня, 2-38, 1-47;
вул. Пирогова, 1 21, 2-10;
вул. Саксаганського, 1-7, 19, 2-30, 3-27;
вул. Леонтовича, 1-47, 2-22.
Соборний район:
вул. Фурманова, 7,9,13/15.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителі 11-ти вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра з 6 по 31 липня залишаться без газу. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання.