Три райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться
У п'ятницю, 26 червня, кілька вулиць Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Чечелівський район:
вул. Ізюмська, 1-107, 2-88, 94-134;
пров. Ізюмський, 1-31, 2-10;
пров. Другий Ізюмський, 1-31, 2-4;
туп. Полуничний, 32-74, 39-67;
туп. Шкільний, 9-13, 19-23, 74-96;
пров. Громадський, 1-3;
вул. Крамського, 45-47, 46;
пров. Крамського, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.
Самарський район:
вул. Соняшникова;
вул. Черемхова;
вул. 20-річчя Перемоги, 24, 30а, 34, 36;
пров. Дідевича, 12.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Бойко, 3;
вул. Генічеська, 3-9, 2-12;
вул. Гуса, 97;
вул. Дар‘яльська, 1;
вул. Долинська, 3-21, 2-14;
вул. Колоскова, 3-11, 15-33, 6-36;
вул. Ковпака, 3-15, 21;
пров. Ковальський, 1-21;
вул. Муравйова, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50;
вул. Муравйова, 2/3;
вул. Осетинська, 1, 7-69, 12-86;
пров. Пожежний, 1-3, 2-6;
вул. Ротна, 11-31;
вул. Сормовська, 1-3;
вул. Тобольська, 21-39, 20-30.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.