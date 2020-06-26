Три райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

У п'ятницю, 26 червня, кілька вулиць Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Чечелівський район:

вул. Ізюмська, 1-107, 2-88, 94-134;

пров. Ізюмський, 1-31, 2-10;

пров. Другий Ізюмський, 1-31, 2-4;

туп. Полуничний, 32-74, 39-67;

туп. Шкільний, 9-13, 19-23, 74-96;

пров. Громадський, 1-3;

вул. Крамського, 45-47, 46;

пров. Крамського, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.

Самарський район:

вул. Соняшникова;

вул. Черемхова;

вул. 20-річчя Перемоги, 24, 30а, 34, 36;

пров. Дідевича, 12.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Бойко, 3;

вул. Генічеська, 3-9, 2-12;

вул. Гуса, 97;

вул. Дар‘яльська, 1;

вул. Долинська, 3-21, 2-14;

вул. Колоскова, 3-11, 15-33, 6-36;

вул. Ковпака, 3-15, 21;

пров. Ковальський, 1-21;

вул. Муравйова, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50;

вул. Муравйова, 2/3;

вул. Осетинська, 1, 7-69, 12-86;

пров. Пожежний, 1-3, 2-6;

вул. Ротна, 11-31;

вул. Сормовська, 1-3;

вул. Тобольська, 21-39, 20-30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.