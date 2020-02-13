Три райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

У п'ятницю, 14 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

вул. Калинова, 100, 102, 104.

Соборний район:

вул. Корсакова, 1-39 а 2-70;

вул. Капітальна;

вул. Далека;

вул. Тернопільська, 1-9;

вул. Мільмана, 232

Центральний район:

вул. Антоновича, 89-105;

вул. Канатна, 4-42,1-7;

пров. Шинковского 4-8,1-7;

вул. Кабардинська, 16.

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