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13 лютого • оновлено в 19:25
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Софія Ковнір

Три райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

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У п'ятницю, 14 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

  • вул. Калинова, 100, 102, 104.

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Соборний район:

  • вул. Корсакова, 1-39 а 2-70;

  • вул. Капітальна;

  • вул. Далека;

  • вул. Тернопільська, 1-9;

  • вул. Мільмана, 232

Центральний район:

  • вул. Антоновича, 89-105;

  • вул. Канатна, 4-42,1-7;

  • пров. Шинковского 4-8,1-7;

  • вул. Кабардинська, 16.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики. Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати серійне виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори хочуть зробити продукт більш доступним, ніж соя.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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