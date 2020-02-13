Три райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

У п'ятницю, 14 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская жизнь
Світла не буде за наступними адресами:
Індустріальний район:
вул. Калинова, 100, 102, 104.
Соборний район:
вул. Корсакова, 1-39 а 2-70;
вул. Капітальна;
вул. Далека;
вул. Тернопільська, 1-9;
вул. Мільмана, 232
Центральний район:
вул. Антоновича, 89-105;
вул. Канатна, 4-42,1-7;
пров. Шинковского 4-8,1-7;
вул. Кабардинська, 16.
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