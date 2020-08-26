Траса Дніпро-Кривий Ріг зупинилася в кілометровому заторі. Фото
У середу вранці, 26 серпня, в Дніпропетровській області перекрили ділянку траси Дніпро-Кривий Ріг.
Перекриття частини автодороги пов'язане з ремонтними роботами, які тривають з 2019 року. Транспорт рухається дуже повільно, затори досягають декількох кілометрів, повідомляє "Інформатор".
У напрямку до Дніпра частина дороги на ділянці від пам'ятника бику перекрита повністю. Рух автомобілів організовано по зустрічній смузі.
Крім того, затори на трасі можуть бути пов'язані з робочим візитом президента Володимира Зеленського на Дніпропетровщину.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 25 серпня, "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового поїзда з Дніпра.