Траса Дніпро-Кривий Ріг зупинилася в кілометровому заторі. Фото

Софія Закревська Життя міста 11:35, 26.08.2020

У середу вранці, 26 серпня, в Дніпропетровській області перекрили ділянку траси Дніпро-Кривий Ріг.

Перекриття частини автодороги пов'язане з ремонтними роботами, які тривають з 2019 року. Транспорт рухається дуже повільно, затори досягають декількох кілометрів, повідомляє "Інформатор".

Затори пов'язані з ремонтом автодороги
Інформатор

У напрямку до Дніпра частина дороги на ділянці від пам'ятника бику перекрита повністю. Рух автомобілів організовано по зустрічній смузі.

Крім того, затори на трасі можуть бути пов'язані з робочим візитом президента Володимира Зеленського на Дніпропетровщину.

Рух транспорту організовано по зустрічній смузі
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 25 серпня, "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового поїзда з Дніпра.

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