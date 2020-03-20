Головна Новини
20 березня • оновлено в 10:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

Транспортний колапс в Дніпрі: люди не змогли дістатися додому і розбили маршрутки

216
Читати матеріал російською

У перший день обмеження пасажирського транспорту в Дніпрі водіям маршруток і автобусів було виписано 31 постанову на суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, 180 водіїв відмовилися обслуговувати маршрути, в зв'язку з чим тисячі не змогли потрапити на роботу або дістатися додому. Про це на своїй сторінці в Facebook написав чиновник міської ради Іван Васючков.

Черга на маршрутку

Черга на маршрутку

Інформатор

За його словами, шість маршрутів повністю зупинили роботу. Незадоволені пасажири розбили три автобуси.

"Замість того, щоб забезпечити городян захистом від поширення вірусу, наше місто штовхають до транспортного колапсу і зупинки життєзабезпечення. Замість створення механізмів компенсації, допомоги державирепресії автопідприємствам і відсутність можливості добиратися додому городянам", – зазначив Васючков.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в зв'язку з обмеженням руху пасажирського транспорту на Дніпропетровщині медики не можуть дістатися на роботу чи повернутися додому з чергувань.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Новини

Топпублікації

Топблоги