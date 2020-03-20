Транспортний колапс в Дніпрі: люди не змогли дістатися додому і розбили маршрутки

У перший день обмеження пасажирського транспорту в Дніпрі водіям маршруток і автобусів було виписано 31 постанову на суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, 180 водіїв відмовилися обслуговувати маршрути, в зв'язку з чим тисячі не змогли потрапити на роботу або дістатися додому. Про це на своїй сторінці в Facebook написав чиновник міської ради Іван Васючков.

Черга на маршрутку Інформатор

За його словами, шість маршрутів повністю зупинили роботу. Незадоволені пасажири розбили три автобуси.

"Замість того, щоб забезпечити городян захистом від поширення вірусу, наше місто штовхають до транспортного колапсу і зупинки життєзабезпечення. Замість створення механізмів компенсації, допомоги держави – репресії автопідприємствам і відсутність можливості добиратися додому городянам", – зазначив Васючков.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в зв'язку з обмеженням руху пасажирського транспорту на Дніпропетровщині медики не можуть дістатися на роботу чи повернутися додому з чергувань.

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