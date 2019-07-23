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Трамваї Дніпра тимчасово призупинять рух: стала відома причина

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У Дніпрі 24-го та 25-го липня змінюється рух трамваїв.

Це пов'язано з ремонтом контактної мережі на Амурському мосту і трамвайної колії на Кайдацькому мосту, повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

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Зміни в русі трамваїв

Зміни в русі трамваїв

Днепр Час

Так, 24 липня с 23:00 призупиняється рух трамваїв Амурським мостом, а 24-го і 25-го липня з 22:00 - Кайдацьким мостом.

Трамваї №6, №9, №18 закінчать роботу раніше, а маршрут №19 курсуватиме за зміненим напрямку - від пл. Старомостової до ДЕВЗ.

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Останні відправлення з кінцевих зупинок:

24 липня:

  • трамвай №6 від пл. Старомостової о 22:07; від Інституту мінресурсів о 22:26.

  • трамвай №9 від пл. Старомостової о 21:40; від М'ясокомбінату о 22:16.

24 і 25 липня:

  • трамвай №18 від ДЕВЗ в 20:57; від ж/м Лівобережний-3 о 21:30.

  • трамвай №19 від пл. Старомостової о 20:28; від ж/м Лівобережний-3 о 21:21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі тролейбуси ходитимуть за іншим маршрутом: назвали причину.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
трамвай Дніпро
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