Терміново потрібна допомога: у Дніпрі відважний герой-маршрутник дуже хворий

У Дніпрі герой-маршрутник потребує допомоги.

Валерій Миколайович Тимонін, який намагався врятувати життя молодих поліцейських, дуже хворий. У нього діагностували злоякісну пухлину - рак легенів, повідомила Ольга Стадникова на сторінці в Facebook.

Валерій Миколайович Тимонін Facebook Ольги Стадникової

"Валерій Миколайович Тимонін, водій міжміського маршрутного автобуса, який намагався врятувати життя молодих поліцейських, затримати озброєного злочинця, що застрелив двох поліцейських, 25 вересня 2016 року у автовокзалі в Дніпрі, був нагороджений "За заслуги перед містом". Його вчинок став справжнім проявом громадянської позиції і нетерпимості до злочинності", – написала дівчина.

На даний момент чоловік опинився у важкій життєвій ситуації:

"У нього діагностовано злоякісну пухлину, рак легенів. Зараз він проходить лікування в Дніпровській міській лікарні №4, відділення онкології", – розповіла Стадникова.

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Небайдужих людей просять надати матеріальну та моральну допомогу, і дати шанс на одужання життєрадісної людині.

Реквізити для допомоги:

Номер картки ПриватБанку: 4149439007868197, отримувач Тимоніна Віра Іванівна (дружина).

Контактний телефон: +380973482772

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