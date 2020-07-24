Тепло та сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 24.07.2020

У п'ятницю, 24 липня, в Дніпрі очікується тепла, але хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +26 до +28 градусів за Цельсієм. Вітер буде західний – до 3-8 метрів в секунду.

Погода в Україні 24 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі заплановано масштабне відключення світла. Електрики не буде 24 липня.

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