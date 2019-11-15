Тепло та сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 15 листопада, в Дніпрі очікується сонячна та тепла погода.

Так, в місті і на території області опадів не передбачається, повідомили в Українському гідрометцентрі.

Погода в Дніпрі Дзеркало тижня

Синоптики прогнозують східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2...+4 градусів, а вдень підніметься до +7...+9 градусів тепла.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, період аномального потепління в Україні зміниться періодом суттєвого похолодання.

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