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15 листопада • оновлено в 13:08
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

Тепло та сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

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У п'ятницю, 15 листопада, в Дніпрі очікується сонячна та тепла погода.

Так, в місті і на території області опадів не передбачається, повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Зима прийде вчасно: синоптики дали прогноз щодо похолодання в Україні

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

Дзеркало тижня

Синоптики прогнозують східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2...+4 градусів, а вдень підніметься до +7...+9 градусів тепла.

Карта

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, період аномального потепління в Україні зміниться періодом суттєвого похолодання.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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