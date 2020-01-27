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27 січня • оновлено в 07:34
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Аліна Рашевська

Тепло не по-зимовому: з'явився прогноз погоди на 27 січня в Дніпрі

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У понеділок, 27 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі 27 січня

Погода в Дніпрі 27 січня

newsonline

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Сонце, сніг, сильний вітер: синоптик сказала, як буде змінюватися погода в Україні

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -1 до +6 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -4 до +3. Вологість повітря складе 78-97%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не очікується. Світанок настане в 7:13, захід очікується о 16:31.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими. В деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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