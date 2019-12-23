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23 грудня • оновлено в 06:57
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Аліна Рашевська

Тепло не по-зимовому: синоптики дали прогноз погоди на 23 грудня в Дніпрі

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У понеділок, 23 грудня, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Увечері очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоди на 23 грудня в Дніпрі

Синоптики дали прогноз погоди на 23 грудня в Дніпрі

babruysk.by

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +8 до +11 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 66-89%.

Увечері пройдуть незначні опади у вигляді слабкого дощу. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами. Світанок настане о 7:27, захід очікується о 15:50.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі напівголий чоловік бродив по вулиці. Як виявилося, він пішов додому після корпоративу в нижній білизні.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик
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