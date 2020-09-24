Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:03, 24.09.2020 Оновлено: 07:10, 24.09.2020

У четвер, 24 вересня, увесь день небо в Дніпрі буде ясним.

Опади не прогнозуються. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +11 до +29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 22-64%. Світанок настане о 6:29, захід очікується о 18:34.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

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