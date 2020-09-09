Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 9 вересня, в Дніпрі буде переважно сонячно.

На зміну похмурому ранку прийде ясний день, і хмар на небі не буде до самого вечора. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +11 до +26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 31-86%. Світанок настане о 6:08, захід очікується о 19:06.

Скріншот. Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну прийдуть дощі, але спека не відступить.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!