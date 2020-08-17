Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:38, 17.08.2020

У понеділок, 17 серпня, в Дніпрі очікується переважно ясна погода.

Удень небо вкриється хмарами, які розвіються до вечора. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-70%. Світанок настане о 5:36, захід очікується о 19:51.

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Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну повертається спека під +30.

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