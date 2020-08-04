Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:16, 4.08.2020

У вівторок, 4 серпня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +15 до +29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 31-72%. Світанок настане о 5:18, захід очікується о 20:13.

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Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що серпень у Україні буде помірно теплим, середня місячна температура очікується в межах норми

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