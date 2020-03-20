Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 20 березня, в Дніпрі очікується тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опади в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься в межах +13...+15 градусів вдень, вночі похолодає до +3...+5 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 20 березня

Як писав OBOZREVATEL раніше, коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили у сімейної пари, яка нещодавно повернулася з Франції.

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