Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 6 березня

У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі буде тепла і суха погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті в цей день опадів не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів вдень, вночі +5...+7 градусів. Вітер північний 5-10 м/с. Мінлива хмарність.

Погода в Україні 6 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував в березні заморозки і мокрий сніг.

З прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кібальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вище за норму.

Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram