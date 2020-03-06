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6 березня • оновлено в 09:05
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Карина Бондаренко

Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 6 березня

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У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі буде тепла і суха погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті в цей день опадів не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів вдень, вночі +5...+7 градусів. Вітер північний 5-10 м/с. Мінлива хмарність.

Погода в Україні 6 березня

Погода в Україні 6 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував в березні заморозки і мокрий сніг.

  • З прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кібальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вище за норму.

  • Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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